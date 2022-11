In Machelen moeten vijftien vluchtelingen het kraakpand op Bessenveld binnen de week verlaten. Dat besliste de vrederechter. Verderop in Machelen worden ook panden onrechtmatig bezet. Daar is het wachten op een uitspraak van de rechter.

Vrederechter beslist over uitzetting vluchtelingen in kraakpanden Machelen

Sinds een paar weken nemen vluchtelingen hun intrek in leegstaanden panden in de Bessenveldstraat in Diegem en aan de Kerklaan in Machelen. Het gaat om gezinnen met in het totaal 27 volwassenen en 6 kinderen van diverse nationaliteiten. De politie stelde een proces-verbaal op en contacteerde de eigenaars van de panden. Zij dienden een klacht in tegen de onrechtmatige bezetting.

Er is nu een eerste vonnis van de vrederechter voor de bezettingen aan Bessenveld. “De groep moet binnen de acht dagen de woningen verlaten,” licht burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef (Vooruit) toe. “Als ze niet vrijwillig vertrekken, zullen ze worden uitgedreven door de politie.” Volgens De Groef is de kans klein dat het zover komt. “De mensen zijn niet illegaal in ons land. Sommigen hebben ook nog een asielprocedure lopen. Weerstand bieden zou slecht zijn voor hun dossier.”

Eens de vluchtelingen de panden verlaten hebben, zal de gemeente de eigenaars van de panden aanspreken. “Er moeten maatregelen genomen worden om te voorkomen dat dit nog gebeurt. Nu kan je die woningen gewoon binnenstappen,” aldus De Groef.

Voor de andere groep, die panden in de Kerklaan in Machelen bezetten, is er nog geen vonnis van de vrederechter. Begin maart zocht een aantal van deze bezetters al een onderkomen in een zevental leegstaande panden vlakbij de oude Renault-fabriek in Vilvoorde.