Vrijwilligers bouwen nieuwe vakwerkplaats voor MOT met lemen wanden

In het Museum voor oude technieken in Grimbergen, kortweg MOT, vinden deze week tal van activiteiten plaats voor jong en oud, onder het mom van ‘de leemdagen’. Wij woonden er een workshop lemen bij.

Vrijwilligers maken zelf leem, om de substantie als basis te gebruiken voor een nieuw werkatelier in het museum. “We bouwen een vakwerkplaats voor onze technische ploeg, maar het wordt ook een plek voor technische workshops die passen bij onze educatieve werking,” aldus Katrien Vanbrabant van het MOT.

De vakwerplaats wordt via oude technieken gebouwd. Eerst is er een houten constructie gebouwd, vervolgens wordt die opgevuld met lemen wanden. “Leem is eigenlijk een mengsel van kalk, stro en water. Van dat mengsel maken we proppen die in de houten constructie gestoken worden. Dat geheel vormt de structuur van een muur die 16 centimer dik is en een goeie isolatiewaarde heeft, legt Vanbrabant uit.

Wie ook leem wil leren maken, is nog de hele week welkom in het MOT. Maar ook tijdens de komende weken valt er heel wat te beleven onder het motto “Zomeren in het MOT”.