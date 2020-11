Vroege vraag naar kerstbomen: 'maar er zijn er meer dan genoeg'

De kerstboomverkoop boomt, ook al tellen we nog zes weken tot Kerstmis en is Sinterklaas nog niet eens in het land. Bij Groendekor in Sint-Pieters-Leeuw begrijpen ze dat hun klanten het thuis gezelliger willen maken en is de kerstboomverkoop volop aan de gang.