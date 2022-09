WarmNest maakt van 22 leegstaande panden sociale woningen

Er staan in onze regio heel wat woningen leeg of ze zijn ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Klimaatpunt en 3Wplus hebben met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en gemeenten uit Halle-Vilvoorde, 22 van die panden omgevormd tot energiezuinige en kwaliteitsvolle sociale woningen. Via het project WarmNest worden eigenaars ontlast bij de renovatie. Zo krijgen onder meer deskundige begeleiding, er worden aannemers gezocht en opgevolgd en renovatiepremies aangevraagd.

“Omdat het om sociale huur gaat, liggen die premies een stuk hoger. Vaak kan meer dan een vierde van de renovatiekost worden opgevangen door subsidies en premies. Dat maakt dat vele renovaties op minder dan vijf jaar terugbetaald zijn”, zegt Roel Vanhee van 3WPlus. “Nog een belangrijk voordeel is dat eigenaars geen leegstandsbelasting moeten betalen, maar wel huurinkomsten ontvangen. Omdat de verhuur via een sociaal verhuurkantoor gaat, zijn de huurinkomsten gegarandeerd.”

Intussen hebben zich al 15 gemeenten aangesloten bij WarmNest. “Het wooncomfort gaat er sterk op vooruit met dit project”, weet An Verspecht van Klimaatpunt. “Na een renovatie is de zolder verbouwd naar één of meerdere slaapkamers, is er centrale verwarming aanwezig, is de elektriciteit vernieuwd en heeft de woning een degelijke badkamer en keuken. We willen ook sterk de focus leggen op energiebesparing, wat de toekomstige huurder ten goede komt.”