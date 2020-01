Weekend zonder alcohol: politie houdt overal extra BOB-acties

Van vrijdagavond zes uur tot maandagochtend zes uur organiseren de federale en de lokale politie ook in onze regio weer een weekend zonder alcohol achter het stuur. Het is de bedoeling om iedereen bewust te maken van het gevaar van rijden onder invloed.

De vorige editie van het weekend zonder alcohol achter het stuur dateert van juni vorig jaar. Toen had ruim 1,6 procent van de 37.000 gecontroleerde bestuurders te veel gedronken. Het aantal chauffeurs dat onder invloed achter het stuur kruipt, is dalend, zegt de politie, maar toch zijn bewustmakingscampagnes nog steeds nodig. In 2018 bijvoorbeeld waren er meer ongevallen waarbij alcohol in het spel was dan in 2017.

De BOB-campagne startte op 29 november loopt nog tot en met 3 februari. De federale wegpolitie en 108 zones van de lokale politie staan over het hele land klaar om bestuurders aan een alcoholtest te onderwerpen. Het parket van Halle-Vilvoorde treedt tijdens de BOB-campagne strenger op tegen bestuurders die betrapt worden.