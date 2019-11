Bij brouwerij Belle Vue in Sint-Pieters-Leeuw zijn de werknemers weer aan de slag gegaan. Gisteren was er een 24 urenstaking bij alle brouwerijen en depots van AB Inbev. Er is evenwel nog geen akkoord over de nieuwe cao.

De vakbonden verwachten dat de directie met een kalendervoorstel komt voor nieuwe onderhandelingen. Een geplande vergadering vandaag werd uitgesteld om de sereniteit te laten terugkeren.