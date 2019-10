WIJNreis Piemonte: Dag 3

De kijkers die met RINGtv naar Piemonte zijn getrokken, zitten intussen halfweg in wijnreis. Vandaag bezochten ze hun tweede wijndomein en gingen ze op truffeljacht.

Ontwaken deed het gezelschap vanochtend in Asti, in de schaduw van de Alpen. De stad is niet zo gekend bij de toeristen, maar de eeuwenoude duomo, statige palazzi en stadstorens verraden de historische rijkdom van de stad.

"Vanuit Asti trokken we naar ons tweede wijndomein: Marchesi Alfieri in San Martino Alfieri. Het wijndomein bestaat voor 85% uit Barbera-druiven geteeld. Kenmerkend is de hoge zuurgraad van de druif. Op het domein worden verder ook Nebbiolo-druiven en pinot noir geteeld", vertelt Dirk De Mesmaeker.

Nadat ze van de wijnen in San Martino Alfieri mochten proeven, trokken onze kijkers de natuur in. "We gingen mee op traditionele truffeljacht. Die wordt hier met honden gedaan. Het seizoen van de witte truffel - zeg maar de dure truffel - komt er aan. Die groeien hier van nature, vooral onder eiken en linden", aldus De Mesmaeker.

Vanavond staat nog een diner in restaurant La Ciau del Tornavento op het programma. Morgen trekken onze kijkers naar het derde en laatste wijndomein en bezoeken ze Alba.