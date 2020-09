Wilmès wordt minister van Buitenlandse Zaken, Mahdi staatssecretaris van Asiel en Migratie

Dat uittredend eerste minister Wilmès een plekje zou krijgen in de nieuwe regering, was een zekerheid. De politica van MR wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Voor ze eerste minister werd, was Wilmès vier jaar minister van Begroting. Sammy Mahdi past dan weer in de verjonging die CD&V-voorzitter Joachim Coens wil doorvoeren. Mahdi, gemeenteraadslid in Vilvoorde, wordt bevoegd voor Asiel en Migratie. Die bevoegdheden worden toegevoegd worden aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Maggie De Block uit Merchtem krijgt geen plek in de nieuwe regering. De Block zou zelf aangegeven hebben dat het voor haar welletjes was geweest als minister. De Block was zes jaar minister van Volksgezondheid. Daarvoor was ze van 2011 tot en met 2014 staatssecretaris van Asiel, Migratie en Armoedebedstrijding.