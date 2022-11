Woensdag grote vakbondsactie: heel wat hinder bij De Lijn, NMBS en Brussels Airport

Het vakbondsfront wil met de actiedag volgende week nogmaals een signaal geven aan de regering voor meer koopkracht. “De torenhoge rekeningen en facturen maken dat veel mensen het water niet aan de lippen, maar in de neus staat. Heel veel werknemers hebben het financieel heel moeilijk en zijn bang de koude winter tegemoet gaan. De sociale toestand is zorgwekkend en weegt zwaar op de mensen”, klinkt het bij de christelijke vakbond.

Bij de NMBS en De Lijn verwachten ze heel wat hinder. “Hoe groot de impact op de dienstverlening zal zijn, en waar die het meest voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast”, meldt De Lijn. “Maar over heel Vlaanderen zal dit hinder veroorzaken op de trein en bus. In de loop van maandagavond zal de aangepaste dienstregeling bekend zijn, en dus ook de omvang van de hinder duidelijk worden.”

Op de luchthaven van Zaventem zijn nu al 4 op de 10 vluchten geschrapt. Vooral bagageafhandelaars zouden aan de actiedag deelnemen. “We zijn in overleg met partners om nog meer vluchten te schrappen, want we willen chaos op de luchthaven vermijden”, zegt woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli. “Wie een vlucht geboekt heeft woensdag, wacht best nog even af. Zij zullen gecontacteerd worden door de maatschappijen als hun vlucht geannuleerd wordt.”