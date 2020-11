XIU wil meer fluo in het verkeer

Colruyt zet actief in op een groen woon-werkverkeer en stimuleert werknemers om met de fiets naar het werk te komen mét een fluohesje. En daarvoor worden ze in de bloemetjes gezet. Er zijn nog altijd veel te veel ongevallen die gebeuren door zichtbaarheid die belemmerd wordt, door weersomstandigheden en door kledij die te donker is”, zegt XIA-reporter Robin Bonnier. Een fluohesje kan zo veel verschil maken. We willen fluo promoten, we willen laten zien dat het belangrijk is en het ook niet 'saai' hoeft te zijn. En dat het belangrijk is om te dragen, om te tonen dat je zichtbaar bent in het verkeer en op een veilige manier de baan op kan.”