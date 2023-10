Zemst sluit overeenkomst met transportfirma: “Verhuis is win-win voor beide partijen”

De gemeente Zemst heeft een overeenkomst gesloten met transportfirma Van Praet. Het bedrijf verhuist zijn activiteiten naar het industriegebied in Eppegem. “Dit is goed nieuws voor de omwonenden die soms hinder ondervinden van de activiteiten van het bedrijf. Dat ligt vandaag deels in woongebied en deels in een groene bufferzone”, klinkt het bij burgemeester Veerle Geerinckx.

In 2021 deed de gemeente een erfpachtoproep voor een onbebouwd terrein in het industriegebied Cargovil aan de Erasmuslaan in Eppegem. Transport Van Praet stelde zich als enige kandidaat en haalt nu de gunning binnen. “Dit is een win-win”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Greta Lauwers. “De verhuis zal de leefbaarheid in de buurt absoluut ten goede komen. Tegelijkertijd is dit ook een grote stap vooruit voor het bedrijf dat hiermee haar zonevreemde ligging aanpakt. Bovendien biedt het nieuwe terrein uitbreidingsmogelijkheden, wat uiteraard interessant is voor dergelijke onderneming.”

De verhuis biedt ook een oplossing aan de huidige zonevreemde ligging van de transportfirma. “In de overeenkomst zijn ook afspraken over de oude locatie vastgelegd”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. “We zijn heel tevreden dat we tot een overeenkomst zijn gekomen. Die biedt immers alleen maar voordelen voor alle betrokken partijen. Bovendien houden we, ondanks de herlocatie, het bedrijf in onze gemeente, wat dan weer een grote troef is in het kader van werkgelegenheid.”