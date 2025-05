Jubileumeditie Kunst in de Troost zamelt opnieuw geld in voor renovatie basiliek en klooster

De hele tuin en de bijgebouwen van het klooster in Vilvoorde worden ingenomen door kunstwerken. Het aanbod is zeer divers wat stijl, vorm en materiaalgebruik betreft. De 26 kunstenaars komen vooral uit Vlaanderen land maar er zijn er ook enkele bij van over de landsgrenzen. De deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling ‘Kunst in de Troost’ staan daarvoor een aanzienlijk deel af van de opbrengst van hun verkoop, en die steun is geen overbodige luxe. “In het begin waren er nog subsidies, maar vandaag de dag is er geen enkele andere steun”, klinkt het bij Eric Meyvis, voorzitter van Vriendenkring Troost. “Daarom proberen wij elk jaar zoveel mogelijk bijkomende fondsen te voorzien om alles te onderhouden.”

In Vilvoorde doet het gerucht de ronde dat de Vrienden van de Troost er na deze jubileumeditie een punt gaan achter zetten, maar dat wil de voorzitter niet gezegd hebben. “Ik persoonlijk zet er inderdaad wel een punt achter, maar misschien het onder een andere vorm worden voortgezet. Ook het stadsbestuur toont belangstelling, we zijn in gesprek met de bevoegde schepen. Het is dus zeker nog niet afgelopen.”