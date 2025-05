Hoogspanningsmast wordt verplaatst voor bouw ziekenhuis op CAT-site

Ter hoogte van de rotonde aan de Woluwe- en de Luchthavenlaan in Vilvoorde wordt een nieuwe hoogspanningsmast gebouwd. Die komt er met het oog op de ontwikkeling van de CAT-site. Een bestaande mast moet verplaatst worden omdat ze hindert bij onder meer de bouw van het nieuwe AZ Jan Portaelsziekenhuis, dat in 2027 de deuren opent. Over de hele site wordt de hoogspanningslijn onder de grond gebracht. De mast die nu in sneltempo wordt opgetrokken, vormt de overgang tussen de boven- en de ondergrondse lijn.