Zesde stakingsdag bij De Lijn: vooral in Vlaamse Rand en Leuven nog hinder

De staking bij de openbare vervoersmaatschappij De Lijn gaat de zesde dag in. Momenteel rijdt ruimt tachtig procent van de bussen in Vlaams-Brabant normaal uit, maar zowel in de Vlaamse Rand als in de regio Leuven zijn er nog heel wat ritten die niet gereden worden.