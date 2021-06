Ziekenhuizen starten reguliere zorg terug op

De cijfers in de ziekenhuizen blijven de goede kant opgaan. Ziekenhuizen in onze regio starten daardoor opnieuw hun reguliere zorg stilaan terug op. Dat is onder meer het geval in het UZ Brussel en AZ Sint-Maria in Halle. Omdat er heel wat achterstand is op het vlak van operaties, blijft de druk wel nog groot.

“De cijfers dalen met meer dan 20 procent, waardoor we een snelle ontlasting van ziekenhuizen waarnemen”, zei Yves Stevens van Nationaal Crisiscentrum vanochtend tijdens de persconferentie rond de coronacijfers. De druk op de ziekenhuizen blijft onverminderd verder dalen, waardoor ze opnieuw andere zorg kunnen aanbieden. Dat is onder meer het geval in het AZ Sint-Maria in Halle. Daar zijn ze sinds kort begonnen met het opstarten van de reguliere zorg.

"De bezetting op de COVID-afdelingen daalt duidelijk. Momenteel hebben we twee patiënten op de gewone covidafdelingen en drie op intensieve zorgen maar we zien wel dat de reguliere zorg terug aan het aanzwengelen is, zowel op spoed als op de consultaties en de hospitalisaties", zegt hoofdarts Elke Haest. "Daardoor zien we jammer genoeg ook opnieuw mensen die veel eerder hadden moeten komen. Mensen die gewoon buikpijn hebben, maar uiteindelijk een gesprongen apendix blijken te hebben of een perforatie van de darm. Het blijft belangrijk om je huisarts te consulteren."

Het UZ Brussel laat binnen dit en een week opnieuw meer operaties toe. Vandaag is daar nog maar één van de vier zalen op Intensieve Zorgen bezet met COVID-patiënten. “Dat betekent dat de rest van de capaciteit kan gebruikt worden voor mensen met hersentumoren, hartoperaties of zware ingrepen aan de buik en dergelijke, zodanig dat we die nu vlotter kunnen laten doorgaan”, zegt CEO Marc Noppen aan BRUZZ. “Het belangrijkste is dat we in de praktijk zien dat de druk door COVID-patiënten gelukkig wat is afgenomen. We hopen dat dat zo blijft, want drie golven is echt wel genoeg geweest.”