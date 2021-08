Zomerbar Amuzo goed voor 500 bezoekers

De gezellige groene tuin van de hogeschool Odisee Campus Dilbeek is omgetoverd tot een tuin- en zomerbar. Er valt heel wat te beleven op Amuzo deze zomer. “We hebben hier hangmatten waar je kan wegdromen, ligzeteltjes om in weg te dromen, mensen kunnen iets drinken of Kubb spelen en er komt op vrijdagavond regelmatig een DJ langs ”, zegt organisator Elio De Bolle. “Mensen kunnen hier op een gezellige manier hun weekend starten of van de zomervakantie genieten.”

Er is ook veel muziek bij Amuzo. Zo stonden gisteren idyllische tuinconcerten op het programma. In augustus staat ook de Belgische pianist Jef Neve. “Ik woon al jaar en dag in Dilbeek, maar was hier nog nooit geweest”, zegt bezoeker Rien De Coster. “Het is hier uitstekend. Een stukje groen en een podium, net zoals het moet zijn.”