Zondag in Over de Top: het verhaal van de Lustige Balspelers Tollembeek

Zondag zie je in OVER de TOP het verhaal van de Lustige Balspelers uit Tollembeek. In de jaren ’80 en ’90 was de club bijzonder goed in de kaatssport en speelde ze maar liefst tien keer kampioen in de hoogste divisie.