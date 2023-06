Zoon van architect treurt nu Villa Vaeck helemaal is platgegooid: “Spijtige zaak”

Villa Vaeck, de modernistische woning in Hofstade van de hand van de Vilvoordse architect Roger De Winter, is nu helemaal verdwenen. De provincie oordeelde op 15 juni dat de villa geen enkele bescherming geniet. De eigenaar heeft de daad bij het woord gevoerd en het pand helemaal afgebroken. Paul De Winter (69), de zoon van de architect, is er het hart van in.

De sloop van de woning uit 1956 aan het kanaal Leuven-Dijle veroorzaakt al een hele poos commotie. Er werden ruim 4.000 handtekeningen verzameld en verschillende bezwaarschriften ingediend. Twee daarvan werden ontvankelijk verklaard en dus werd de sloopvergunning opgeschort tot de deputatie zich over het beroep had uitgesproken. De deputatie gaf midden juni groen licht voor de afbraak van de woning. “Het verslag van de omgevingsambtenaar is duidelijk”, vertelde gedeputeerde Tom Dehaene. ”De woning geniet geen enkele bescherming en de eigenaar doet er dan mee wat hij wil.”

Maandag al werd gestart met de verdere afbraak van de villa aan de Vaartdijk. Intussen is het pand helemaal platgegooid. Paul De Winter, zoon van de ontwerper-architect, vindt dat een trieste ontknoping. “Dit doet uiteraard heel veel pijn”, zegt Paul De Winter. “Zelfs als ik volledig afstand neem van mijn emotioneel gevoel vind ik het een heel spijtige zaak. Vooral dan omdat dit weer eens het bewijs is hoe ellendig er wordt omgegaan met modernistisch erfgoed. Woning Vaeck was een exponent van Expo 58, zo zijn of waren er niet veel.”

Volgens de huidige eigenaars was het gebouw in te slechte staat en zou alles renoveren en isoleren veel te duur worden. Het is voorlopig niet duidelijk wat ze nu van plan zijn op het terrein.