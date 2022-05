Zorgaanbod in onze regio blijft achterop hinken: “Inhaalbeweging gaat traag”

Het zorg- en welzijnsaanbod in onze regio blijft achterop hinken tegenover de rest van Vlaanderen. Ondanks jarenlange inspanningen is de historische achterstand nog altijd niet weggewerkt. Dat blijkt uit een nieuw welzijnsrapport van de provincie Vlaams-Brabant. "In aantal sectoren zien we verbetering, maar de inhaalbeweging gaat traag", zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Vlaams-Brabant kent een historische achterstand op het vlak van zorg- en welzijnsaanbod, of het nu gaat om algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdbijstand, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning of geestelijke gezondheidszorg. “Verschillende initiatieven moesten die tekorten wegwerken. We zien dat ondanks de inspanningen we nog niet op gelijke voet staan met de rest van Vlaanderen. In een aantal zorgsectoren zien we verbetering, maar het inhaalmanoeuvre gaat traag. De Vlaamse Rand en bij uitbreiding Halle-Vilvoorde vertoont vaak nog grote verschillen met de Vlaamse provincies.”

In Halle opende onlangs Het Toverbos, naast een kinderdagverblijf ook een centrum waar kinderen opgevangen kunnen worden als het voor ouders even niet meer lukt om zelf voor hun kinderen te zorgen. Plaatsen die dringend nodig zijn, want er is amper crisisopvang in onze regio. De voorbije jaren kwam er ook bijna geen aanbod voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen bij. Verder is er een historisch laag aantal plaatsen buitenschoolse kinderopvang met een erkenning, attest of vergunning door Kind en Gezin en worden ook veel minder uren thuiszorg gepresteerd dan voorzien zijn, al is dat niet duidelijk waarom.

Diezelfde achterstand zien we ook op vlak van jongerenwelzijn. “De extra middelen voor jeugdhulp worden vaak projectmatig verdeeld. Doordat er in Halle-Vilvoorde minder goed uitgebouwde organisaties actief zijn, is het moeilijker om daar projecten en de bijkomende middelen toegewezen te krijgen”, aldus Dehaene. Middelen die er wel zijn. “Vlaanderen voorziet jaarlijks 2,35 miljoen euro die we in de vorm van subsidies uitkeren voor investeringen in gronden, gebouwen en inrichting van welzijns- en zorgvoorzieningen die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren”, besluit gedeputeerde voor Vlabinvest Gunther Coppens.