Zuivelproducent Olympia overgenomen door Nederlandse Royal-A-ware

Het Nederlandse familiebedrijf Royal A-ware neemt zuivelproducent Olympia in Herfelingen, deelgemeente van Herne, over. Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt zonder verder financiële details vrij te geven. Voor de werknemers van het Pajotse bedrijf zou de overname geen gevolgen hebben. “Met deze stap ontstaat een sterke financiële basis die zorgt voor stabiliteit”, zegt Luc Van Impe van Olympia.

De voorbije weken en maanden voerden Olympia en Royal A-ware gesprekken over een verregaande samenwerking. Beide ondernemersfamilies zijn nu tot een akkoord gekomen waarbij Olympia een onderdeel wordt van de groep Royal A-ware. De overname moet wel nog goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit. “Het familiebedrijf van de familie Van Impe is een begrip geworden binnen de Belgische zuivel”, zegt CEO van Royal A-ware Jan Anker. “Dankzij het investeringsprogramma is Olympia de laatste jaren sterk gemoderniseerd en klaar voor verdere groei. We zijn ook blij dat Luc en Marc Van Impe en Kris Huygh met hun expertise verbonden blijven aan Olympia.”

Olympia groeide de voorbije decennia uit tot een begrip in het Pajottenland en ver daarbuiten. Vandaag is het zuivelbedrijf goed voor een jaarlijkse omzet van 95 miljoen euro. De overname zou geen gevolgen hebben voor zo’n 220 werknemers van het bedrijf, waarvan een dertigtal tijdelijke werkkrachten. “Royal A-ware is de perfecte partij voor ons. Met deze stap ontstaat een sterke financiële basis die zorgt voor stabiliteit en de continuïteit van Olympia garandeert”, zegt Luc Van Impe, Executive Director van Olympia.



Foto: persbericht Royal A-ware