'Zwaarbewapende man' blijkt op weg naar comicfestival in Gent: "Niet de bedoeling dat je zo op straat wandelt"

Op sociale media zijn vanochtend foto’s verschenen van een gewapende man langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Er was in eerste instantie heel wat paniek, maar uit onderzoek is gebleken dat de man op weg was naar het comicfestival FACTS in Gent. "Het is niet de bedoeling dat je op deze manier op straat wandelt", aldus de politie.