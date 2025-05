Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw herhalen aanbod voor betere huisvesting parket

“Wij begrijpen dat de huidige werkomstandigheden onaanvaardbaar zijn en vinden de vraag van het parket en de medewerkers meer dan terecht," klinkt het bij de burgemeesters uit de Zennevallei. "Daarom herhalen we ons aanbod van vorig jaar."

In 2014 werd bij de opstart van het parket Halle-Vilvoorde een nieuwbouw beloofd, maar tot op vandaag blijft die belofte onvervuld. In januari vorig jaar voerden de toenmalige burgemeesters van Halle, Beersel en Leeuw een symbolische actie waarbij ze samen parket legden in een leegstaand OCMW-gebouw in Halle. Daarmee wilden ze aantonen dat er in de regio wél concrete alternatieven beschikbaar zijn: panden die, mits beperkte investeringen, kunnen dienen als tijdelijke of zelfs structurele huisvesting voor het parket.

De oproep van de Zennevallei-gemeenten is duidelijk: "dit dossier verdient de politieke daadkracht die nodig is om het parket de volwaardige werkplek te geven die het verdient – in het belang van justitie én van onze burgers," klinkt het.