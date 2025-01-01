Isaac Kimeli

Kimeli spurt en stunt: de Beerselnaar wint de Diamond League-meeting in Lausanne op de 5.000 meter

Atleet Isaac Kimeli uit Beersel won de Diamond League-meeting in Lausanne in Zwitserland op de 5.000 meter. In de gietende regen spurtte hij als eerste over de eindmeet. Zijn prestatie is een absolute stunt te noemen, want Kimeli nam het op tegen de wereldtop, onder wie de Amerikaanse wereldrecordhouder indoor op die afstand: Grant Fisher. Kimeli rende de 5.000 meter in 13'07"67.

De regen viel met bakstenen uit de lucht in Lausanne, dus op toptijden werd niet gerekend. En dat is een extra reden waarom de prestatie van Kimeli als absolute stunt beschouwd kan worden. Kimeli is de 7de Belg die een Diamond League-wedstrijd wint. Op het WK Atletiek in Tokio in september dit jaar hoopt de atleet uit Beersel het beter te doen dan zijn 8ste plaats op de Olympische Spelen in Parijs van vorig jaar.

