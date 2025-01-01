Voetbal- en taalstage KV Zuun

KV Zuun organiseert opnieuw voetbal- en taalstage: "Inzetten op het Nederlands als voertaal in de Vlaamse Rand"

Voetbalclub KV Zuun organiseert ook dit jaar weer een taal- en voetbalstage voor kinderen in Sint-Pieters-Leeuw. De deelnemers combineren er een week lang sporten met taalactiviteiten in het Nederlands. De club wil zo waken over het Nederlandstalig karakter van de club én van de regio.

Op de terreinen van KV Zuun in Sint-Pieters-Leeuw krijgen kinderen van 5 tot 12 jaar deze week voetbaltrainingen, maar ook een uur Nederlandse les. "Veel leden van onze club gaan naar het Nederlandstalig onderwijs, maar spreken thuis geen Nederlands. Daarom durft het voetbalgebeuren al eens te verfransen. Als club in de Vlaamse Rand vinden we het belangrijk dat de voertaal zoveel mogelijk het Nederlands is," legt stagecoördinator Bart Deconinck uit.

KV Zuun is met de voetbal- en taalstage niet aan z'n proefstuk toe en organiseert de stage niet voor het eerst. "We gingen voor didactisch materiaal ten rade bij vzw 'de Rand' en krijgen hiervoor ook subsidies van Vlaanderen en van de provincie Vlaams-Brabant," vervolgt Deconinck. KV Zuun is ook van plan de komende jaren te blijven inzetten op de combinatie van voetbal en taal.

