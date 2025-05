Dertiger krijgt 400 uur werkstraf voor inrijden op Vilvoordse jongeren

De man was met zijn vriendin en een bevriend koppel een avondje uit. In Vilvoorde wilde het gezelschap nog een bar binnen, maar de portier weigerde hen binnen te laten. Dat mondde uit in een woordenwisseling met enkele jongeren in de buurt. Zonder tussenkomst van vrienden en omstaanders zou de woordenwisseling op een vechtpartij zijn uitgedraaid.

Daarop stapte de man in zijn bestelwagen, duwde het gaspedaal in en reed in op de jongeren. Het groepje kon ternauwernood ontsnappen. De dertiger reed nadien nog een paar keer op en af door de straat om de jongeren te intimideren. Hij beweerde dat de jongeren zijn bestelwagen hadden bekogeld, maar volgens het openbaar ministerie gebeurde dat pas nadat hij op het groepje was ingereden.

De verdediging betwistte de feiten niet, maar haalde aan dat de jongeren provoceerden met hun gedrag. Volgens de advocate van de beklaagde zat de mans alcoholgebruik er voor iets tussen. De man was al een keer veroordeeld tot vijf jaar cel en verschijnt in het kader van die zaak binnenkort voor de strafuitvoeringsrechtbank. De rechtbank ging daarom akkoord met de verdediging, die om een zware werkstraf had gevraagd. Vierhonderd uur werkstraf was het verdict van de Brusselse correctionele rechtbank.