De brand brak uit in een containerpark op een industrieterrein op de Humaniteitslaan in Vorst, vlakbij Ruisbroek en Drogenbos, en zou ontstaan zijn aan een grote afvalberg. Het vuur is intussen onder controle maar er komt nog altijd veel rook vrij. De brandweer, die massaal ter plaatse is, vraagt aan iedereen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten.