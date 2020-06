Zware hoevebrand in Herne

In de Druimerenstraat in Herne woedde gisterenavond een felle brand in een hoeve. Op het ogenblik dat de brand uitbrak, waren de bewoners niet thuis.

De brandweer begaf zich rond 19 u10 ter plaatse nadat een buur had gezien dat er brand was ontstaan. Het gaat om een hoeve die is verbouwd tot een meergezinswoning. Op het moment dat de brand uitbrak, was het gezin met twee kinderen niet thuis. Het vuur sloeg over naar de aanpalende woning waar een gezin met drie kinderen woont.

Burgemeester Kris Poelaert van Herne was ook snel aanwezig op de plaats van de brand. "We zijn al aan het bekijken hoe de gemeente de opvang van de twee gezinnen kan organiseren", aldus Kris Poelaert.

(Foto Mozkito)