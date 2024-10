Verkiezingsdag afgetrapt

Het zijn bijzondere verkiezingen, want voor het eerst is de stemming niet verplicht. De vraag is welk effect dit zal hebben op de stembusgang en op de uitkomst van de verkiezingen.

In het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde zijn de ogen gericht op Herne, Gooik en Galmaarden. Wie wordt de eerste burgemeester van de fusiegemeente Pajottegem? Ook aan de Dender is de spanning te snijden. Komt in Liedekerke voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente een vrouwelijke burgemeester aan het roer? En wie wint in Linkebeek en Pepingen de gemeentelijke tweestrijd? In heel wat gemeenten loopt de kieskoorts op.

Wie mag in jouw gemeente vanavond champagne ontkurken en wie bijt in het stof? Van Asse tot Zaventem, bij Ring houden we je de hele dag op de hoogte van het verkiezingsnieuws uit jouw gemeente.