Fietszoektocht Land van Gaasbeek viert 100ste verjaardag Kasteel van Gaasbeek

Op je route door het Pajottenland geniet je niet alleen van de schitterende natuur, maar ontdek je ook fascinerende verhalen over historische plekken. Je komt langs eeuwenoude hoeves, kastelen en kerken, en leert welke boeiende verhalen er achter de gevels schuilen. Via de fietszoektocht kan je leuke prijzen winnen.

Gebruik bij voorkeur een fietsgps, want het parcours is beschikbaar voor download in diverse formaten zoals routeyou, gpx, en komoot.

De gratis boekjes met de route zijn beschikbaar op drie locaties: in het kasteel van Gaasbeek, in Landhuis de Viron in Leeuw en in het gemeentehuis van Lennik.

Irina De Knop, burgemeester van Lennik: “Geniet tijdens deze mooie fietstocht van prachtige vergezichten op kasteel en omgeving tijdens een rustpauze op één van onze rust- en picknickplekjes bijvoorbeeld bij natuurpark Slagvijver of hoeve Bree-eik. En zeker welkom bij één van onze talrijke horecazaken om de innerlijke mens te versterken.”

Jan Desmeth, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw : “In de 16de eeuw was het kasteel Coloma de zetel van de “Heerlijkheid Leeuw”, dat op haar beurt viel onder “het Land van Gaasbeek”. Er is dus een eeuwenoude link. Leuk om weten als je straks op de fiets de zoektocht beleeft in onze beide gemeenten met af en toe een rustmoment bij een geuze, een kriek of iets niet alcoholisch.”