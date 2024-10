Lokale apothekers regio Grimbergen recycleren vervallen geneesmiddelen

Als vervallen of niet gebruikte geneesmiddelen niet op de juiste manier verwerkt worden, kunnen ze schadelijk zijn voor milieu. Het tijdig verwijderen van vervallen of niet-gebruikte medicatie uit huis verkleint ook de kans op verkeerd gebruik, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen. Daarom plaatsen zo’n 30 apothekers in de regio Grimbergen nu een box waarin mensen gratis hun oude geneesmiddelen kunnen inleveren.