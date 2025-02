Negatief advies voor erkenning Al-Ansar-moskee: "Gebruik van Nederlands laatste noodzakelijke stap”

Zo’n tien jaar geleden opende het gemeenschapshuis Al-Ansar langs de Bergensesteenweg de deuren. Eind 2022 vroeg het bestuur van de moskee een aanvraag in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur om als geloofsgemeenschap erkend te worden. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw geeft daar voor de tweede keer een negatief advies voor. “Je hebt eigenlijk twee werkingen bij Al-Ansar. Enerzijds het cultureel centrum dat los staat van het religieuze aspect, daarnaast heb je ook de moskeewerking”, legt burgemeester Jan Desmeth uit. “Net als de Katholieke kerk en de Grieks-Orthodoxe kerk kan die erkend worden door Vlaanderen als religie. Maar voor die erkenning kunnen we geen negatief advies geven.”

Twee jaar geleden gaf de gemeente ook al een negatief advies. “Er zijn een tiental voorwaarden. Laat ons zeggen dat ze aan acht van de tien voldeden: de transparantie in hun financiën en de bestuurstaal. Het financiële is nu in orde, maar de bestuurstaal in de werking van de moskee is niet enkel Nederlands. Net zoals een voetbalclub of jeugdvereniging erkend wil worden, moet ook de moskeewerking aan alle voorwaarden voldoen. Als ze daar nog een tandje kunnen bijsteken, komt die erkenning wel in orde”, aldus Desmeth. “We kennen de mensen en praten op regelmatige basis met hen. Ik moedig en raad hen aan om die laatste noodzakelijke stap te zetten als teken van integratie. Als dat in orde is, zal het aan de minister zijn om een beslissing te nemen.”