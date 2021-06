1 op de 7 Vlaamse sportclubs in financiële moeilijkheden door corona

Meer dan één op de zeven Vlaamse sportclubs zit financieel in slechte papieren door corona. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij ruim 700 sportclubs in Vlaanderen. De koepelfederatie stuurt daarom coaches op pad die gratis advies geven, zodat de clubs een vlotte doorstart kunnen maken.

De coronacrisis heeft er stevig ingehakt bij onze sportclubs. Het voorbije anderhalf jaar zagen ze inkomsten uit lidgelden, evenementen of sponsoring opdrogen, maar daartegenover stonden wel kosten zoals de huur van gebouwen en uitstaande leningen. Uit het onderzoek van de Vlaamse Sportfederatie blijkt dat 15% van de clubs in slechte financiële papieren zitten. 85% van de ruim 700 ondervraagde clubs geven bovendien aan dat er amper tot geen financiële reserves zijn. De Vlaamse Sportfederatie gaat sportclubs daarom extra begeleiden om vlot te kunnen heropstarten én sterker te staan om in de toekomst gelijkaardige crisissen het hoofd te bieden.

“Met gerichte steun en advies willen we de Vlaamse clubs helpen om een vlotte doorstart te maken. Want de moraal van de clubs is niet aangetast door corona”, zegt Lien Berton, coördinator clubondersteuning bij de Vlaamse Sportfederatie. “Wekelijkse gratis coachingsessies via webinars moeten ervoor zorgen dat onze sportclubs niet ten onder gaan. Daarnaast zetten we ook extra coaches in die gratis bij de clubs langsgaan. Ze zullen de clubs ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe sponsors, het uittekenen van crisisbestendige beleidsplannen en het vinden van creatieve manieren om aan ledenbinding te doen.”