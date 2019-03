Dolle supporters vieren titel FC Lidokerke

In het Verbond Voetbal Vlaanderen, dat is recreatief voetbal, speelde FC Lidokerke vanmorgen kampioen in de hoogste voormiddagreeks. FC Lidokerke ging winnen op het veld van Oppem. Maar liefst 2 bussen meegereisde supporters vierden mee.

In café De Lido in Liedekerke zat de sfeer er vanmorgen vroeg al goed in bij de supporters. Die hadden duidelijk vertrouwen in de goede afloop. Vorig jaar was FC Lidokerke al kampioen geworden in zijn eerste seizoen. Toen waren maar liefst 150 supporters meegereisd.

Vandaag reisden 2 supportersbussen mee naar Oppem, waar FC Lidokerke kampioen kon worden mits een gelijkspel of winst. Dat Oppem met 1-0 zou gaan rusten, stond dus niet in het scenario...

In de tweede helft herpakten de bezoekers zich en dat dankzij de steun van de vocaal enthousiaste supporters. Lidokerke maakte gelijk via een wereldgoal van Coppens. Via Dhaeseleer en Lievens kon FC Lidokerke nog tot 1-3 uitlopen.

En zo kroont FC Lidokerke zich voor het tweede opeenvolgende jaar tot kampioen, tot uitzinnige vreugde van de vele meegereisde supporters.