Liedekerke installeert lees-hotspots in kleuterscholen

De collectie en de keuze voor het boekenmeubilair kwam tot stand in samenspraak met de kleuterleerkachten. Voor zes thema’s (lente, herfst, winter, zomer, dieren, Kerst, Pasen) stelde de bibliotheek een collectie samen. Vier andere thema’s konden de scholen zelf kiezen.

“De nood aan taalaanbod en extra oefenkansen Nederlands voor kleuters is in Liedekerke zeer groot en prioritair,” klinkt het. Volgens cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur is meer dan een kwart van de inwoners van buitenlandse herkomst. Onder de nieuwkomers zijn veel gezinnen met jonge kinderen. “Zo bedraagt het aantal kleuters in Liedekerke dat niet het Nederlands als thuistaal heeft meer dan 40 procent. We willen dan ook zo vroeg mogelijk inzetten op taal en vroeggeletterdheid,” laat de gemeente optekenen.