Herne en VC Groot-Dilbeek delen de punten: 1-1

Groot-Dilbeek, met een puntje meer de leider in de reeks, eist van in het begin de bal op en dat levert na 10 minuten het eerste gevaar op. Alouat is dicht bij een doelpunt.

Het gevaar bij Groot-Dilbeek komt vooral van Malewo. Hij duikt vaakt goed in de ruimte, is balvast en doelgericht, alleen het doelpunt blijft uit. Herne moet vooral achter de bal lopen, maar creëert wel een kans via Issaka. Lebegge redt de meubelen.

Voor de rust krijgt Herne nog één kansje. Het afstandschot van Perrots gaat naast. 0-0 is de ruststand.

Ook na rust dreigt Herne vanop afstand. Tielemans heeft de kans maar Lebegge zweeft de bal uit doel. Groot-Dilbeek blijft morsen met de kansen, via Ysenbaert en Alouat. 5 minuten later is het dan toch raak via Pauwels: 0-1.

Tot overmaat van ramp valt drie minuten later Vandervelde uit met een zware knieblessure. Herne, dat vandaag al 8 basispionnen mist, moet z'n verdediger mogelijk lange tijd missen.

Ook na rust blijven de bezoekers de betere ploeg, maar Herne gaat er voor. In de 93ste minuut krijgt de thuisploeg loon naar werken en zet Issaka de 1-1 eindstand op het bord.