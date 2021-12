Kim Gevaert nieuwe meetingdirecteur Memorial Van Damme

Gevaert was jarenlang de absolute publiekslieveling op de Memorial Van Damme. Ze is de atlete met de meeste deelnames aan de atletiekmeeting. Van 1998 tot bij haar afscheid in 2008 was ze elk jaar present, elf keer in totaal. Haar ervaring als topatlete wil ze nu gebruiken om de Memorial Van Damme te organiseren. Haar favoriete afstand, de 200 meter, won ze vier keer op de Memorial. De 100m won ze bij haar afscheid in 2008.

“Het is een grote eer”, reageert Kim Gevaert. “De Memorial is de absolute top in de atletiek, in eigen land en ook wereldwijd. Ik heb de meeting altijd in mijn hart gedragen, zeker ook omwille van dat enthousiaste publiek en de sfeer die er hangt. Bovendien is Brussel mijn thuis geworden: ik woon er vlakbij (in Sint-Genesius-Rode, nvdr.), werk in de stad, geniet van zijn multiculturaliteit. Ik spring met heel veel goesting en een tikkeltje gezonde spanning.”

Gevaert staat er wel niet alleen voor. Ze kan terugvallen op een stevig organisatieteam dat de voorbije jaren werd uitgebouwd. “Kim kent de sport en de Memorial als geen ander. Voeg daar nog tal van haar andere kwaliteiten bij en dan heb je het ideale profiel om meetingdirecteur te worden. Ik kijk er zo naar uit om haar 23 jaar na haar allereerste en timide entree hier trots te zien binnenwandelen”, zegt Wilfried Meert, voorzitter van de vzw Memorial Van Damme.

Foto: Golazo