Precies over een week loopt het Antwerpse Sportpaleis vol voor de bekerfinale tussen Aalst en Roeselare. Lindemans Aalst won in 2015 als Asse-Lennik de beker van België. De coach van toen, Johan Devoghel uit Sint-Pieters-Leeuw, is ook de coach van nu.

Op 21 februari 2015 klopte Asse-Lennik Antwerpen met 3-0 in het Sportpaleis en pakte zo de Beker van België. Het is tot nu het hoogtepunt in de carrière van volleybalcoach Johan Devoghel uit Sint-Pieters-Leeuw. Volgende week kan hij er opnieuw één beleven in datzelfde Sportpaleis, maar dan als coach van Lindemans Aalst, zeg maar de opvolger van Asse-Lennik. In RINGtv Sport blikt hij vooruit op die cruciale wedstrijd tegen Roeselare van volgende week.