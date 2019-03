Tielemans start met vertrouwen aan EK-kwalificatie

Donderdag spelen de Rode Duivels de eerste kwalificatiematch voor het Europees kampioenschap van volgend jaar tegen Rusland. Gisteren verzamelden de sterren in Tubeke. Onder hen ook Youri Tielemans uit Sint-Pieters-Leeuw. RINGtv kon hem even strikken.

Youri Tielemans is klaar voor het de kwalificaties, zoveel is zeker. Hij groeit meer en meer uit tot een bepalende speler bij Leicester City, de ploeg die hem huurt van AS Monaco. “Ik voel me heel goed. Het gaat goed op dit moment. Ik ben heel blij met mijn transfer naar Engeland,” zegt de Leeuwenaar.

Nu De Bruyne, Dembélé en Witsel kampen met blessures en Fellaini is gestopt, wil de voormalige Anderlecht-patron in de EK-voorronde zijn kans grijpen bij de Duivels.

“Mijn ambitie is om altijd te spelen en klaar te zijn voor de ploeg en daarna is het aan de trainer om zijn keuzes te maken. Maar ik kom hier altijd om zoveel mogelijk minuten te maken,” zegt een zelfverzekerde Tielemans.

Het volledige verslag zie je vanavond in ons nieuws op RINGtv.