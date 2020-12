Water staat sportclubs in onze regio aan de lippen

Om de papiermolen te verkleinen en fiscale wantoestanden tegen te gaan, konden sportclubs de voorbije twee jaar onder andere trainers, scheidsrechters en terreinverzorgers onbelast maximum 6.000 euro per jaar laten verdienen. Maar het Grondwettelijk Hof vindt dat discriminerend. De regeling werd vernietigd.

Bij voetbalclub Borght-Humbeek beseffen ze wat dat betekent. Peter Robberechts, voorzitter voetbalclub Borght-Humbeek: "Dat maakt een groot verschil, want dan gaan wij ineens (RSZ) bijdragen moeten betalen voor jeugdtrainers, die voor een groot deel toch vrijwilliger zijn en hier drie, vier avonden per week staan. Dat gaat over een aantal duizenden euro's. Het zijn niet de ideale tijden om zo'n boodschap te krijgen."



Want dat betekent extra uitgaven terwijl veel clubs door de coronacrisis al op hun tandvlees zitten. In een jaar zonder inkomsten, dreigen clubs een beslissing te moeten nemen die niemand wil: het lidgeld verhogen. "Dat is in ieder geval niet de eerste optie. Voetbal blijft de meest laagdrempelige sport en het is de bedoeling dat we dat zo kunnen houden. Anderzijds moet het ook nog leefbaar zijn."

In een open brief vragen 40 Vlaamse sportfederaties snel een oplossing. Bevoegd minister Frank Vandenbroucke laat weten dat een nieuwe regeling is uitgewerkt. Die moet nog voor het einde van dit jaar op de agenda van de regering komen.

En dan is er nog de heropstart van de competitie, ten vroegste in februari. Dat zien ze hier eigenlijk niet zitten. "Moet dat daarvoor in competitieverband? Ik denk dat er andere oplossingen zijn. Iedereen weet dat voetbal ook geld kost, dus als we dat kunnen oplossen door vriendschappelijke wedstrijden of een bekercompetitie? Ik denk dat clubs daar veel meer open voor staan."

Straks in ons nieuws het volledige interview met Peter Robberechts, de voorzitter van voetbalclub Borght-Humbeek.