Zemstse curlingers knap vijfde op WK voor gemengde teams: “Een echt huzarenstukje”

De ‘Belgian Penguins’ hebben Belgische curlinggeschiedenis geschreven op het wereldkampioenshap voor gemengde teams in het Schotse Aberdeen. Ze eindigden op de vijfde plaats, de beste prestatie ooit. En dat maakt de Curling Club in Zemst bijzonder trots, want alle teamleden komen uit hun rangen. “Helemaal bovenaan vind je toplanden met een rijke curlinggeschiedenis. Daar staan we als Belgen nu mooi tussen”, klinkt het bij Pieter Meijlaers van Curling Club Zemst.

Het team, dat bestaat uit Timo Verreycken, Caro Van Oosterwyck, Jeroen Spruyt en Mirte Michiels, moest enkel de duimen leggen tegen Zweden, het team dat later wereldkampioen werd. “Dit is een echt huzarenstukje, anders kunnen we het niet beschrijven”, zegt Pieter Meijlaers van Curling Club Zemst. “Als club zijn we alvast heel fier op onze ‘Belgian Penguins’. Het is een niet-Olympische discipline, maar dat neemt niets weg van de prestatie. De teams spelen op een even hoog niveau en bestaan ook regelmatig uit spelers die in de andere Olympische varianten ook internationaal actief zijn. De vijfde plaats is nog straffer als je weet dat Mirte amper 16 jaar oud is en uit onze jeugdopleiding komt.”

Een geweldige ervaring dus voor de Zemstse, die later dit jaar België mee mag vertegenwoordigen op het WK voor junioren. Ook Timo, Jeroen en Caro zien we later dit jaar nog terug op het EK. “Sowieso word je niet zomaar even vijfde tussen al die toplanden met een rijke curlinggeschiedenis. Canada heeft bijvoorbeeld meer dan een miljoen curlingspelers. In Zwitserland heeft elk zichzelf respecterende stad een eigen curlingbaan. Soms meerdere. En daar plaatsen wij ons als Belgen nu mooi tussen”, zegt Meijlaers.

Curling Club Zemst beschikt over de enige echte curlingbaan van ons land. “De baan heeft de curlingbeleving in ons land een enorme boost gegeven. Jaarlijkse ontvangt de club ongeveer 10.000 mensen voor initiaties, competities, teambuildings of tornooien. Ook de Spaanse en Nederlandse mixed teams trainen regelmatig in Zemst. Daarmee was onze club het sterkst vertegenwoordigd op het voorbije WK in Aberdeen. Daar zijn we enorm fier op”, besluit Meijlaers.