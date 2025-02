Grote vinyl platenbeurs in Westrand in Dilbeek: “Zo’n 200.000 platen onder één dak”

Steven De Cort is in de stad Halle beter bekend als Doctor Vinyl, vernoemd naar de legendarische platenwinkel die hij meer dan 30 jaar opende in de Zennestad. Enkele jaren keerde hij terug naar zijn grote liefde en opende in Halle de platenwinkel My Generation. Vandaag organiseerde hij de eerste platenbeurs in CC Westrand. “Als ik een kleine schatting maak, denk ik dat op de vinyl platenbeurs zo’n 200.000 platen te vinden zijn”, zegt Steven De Cort. “Daarnaast waren er ook optredens van Dilbeekse artiesten Ina Rose en Julien Tanghe en een wedstrijd. We verzamelden de albums van alle Belgische artiesten die de afgelopen jaren op het Westrandpodium stonden en geven deze weg aan de winnaar.”