Akkoord over overname Makro-sites Machelen en Sint-Pieters-Leeuw, Colruyt gaat sites mee herontwikkelen

Het was al geweten dat LCV Real Estate gesprekken voerde met Metro Properties om de Makro-sites in ons land over te nemen. De specialist in industrieel vastgoed slaat daarvoor nu de handen in elkaar met Colruyt Group. De Halse warenhuisketen gaat in ons land meer dan 750.000 vierkante meter aan terreinen mee herontwikkelen, waarvan 160.000 vierkante meter bebouwde oppervlakte. “Deze opportuniteit was voor ons een unieke kans om de handen in elkaar te slaan met een ander Belgisch familiebedrijf dat een enorme kennis heeft op vlak van projectontwikkeling”, klinkt het bij Stefan Goethaert, CEO van Colruyt Group.

Wat er met de sites in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw zal gebeuren is nog geen uitgemaakte zaak. “voor elke site een mix nagestreefd van kmo, retail en kantoren gekoppeld aan eventuele specifieke invullingen naargelang de site”, klinkt het bij beide partijen. “Uiteraard dienen plannen tot mogelijke ontwikkelingen nu eerst nog zorgvuldig besproken te worden met de verschillende stakeholders en bevoegde vergunningsverlenende overheden, en vervolgens verder verfijnd te worden.”

Mogelijk komt Colruyt op de sites met een eigen winkelconcept, maar het kan ook dat het de herontwikkelde sites verhuurd worden aan andere bedrijven. Hoeveel de Halse warenhuisketen en LCV Real Estate op tafel leggen voor de overname van de Makro-sites, werd niet meegedeeld.