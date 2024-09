Wederopbouw Catala-site gaat van start

Na de afbraakwerken en sanering is reconversiespecialist Futurn van start gegaan met de wederopbouw van de bedrijfssite van papierfabriek Catala. De site krijgt een nieuw leven met een mix van bedrijfsgebouwen, in een aantrekkelijke omgeving met een uitgebreide groenblauwintegratie in de zone van de iconische watertoren.