Frank Vandenbroucke: “Zorgen over mogelijke coalitie Vlaams Belang en N-VA”

Tot op de laatste dag verzet Vandenbroucke zich tegen een rechts beleid. Want de ruk naar rechts moet ook in onze provincie zo klein mogelijk gehouden worden. “Ik blijf mij zorgen maken over een mogelijke coalitie tussen Vlaams Belang en N-VA. Als we genoeg stemmen halen, kunnen we in Vlaams-Brabant Vlaams of federaal een zetel bijwinnen. Dat is een zetel in het nadeel van het mogelijk rechtse blok dat zich rond Vlaams Belang kan vormen.”