Bond Beter Leefmilieu: "Stel intendant aan om de knoop rond de geluidsnormen van Brussels Airport te ontwarren"

In juli vorig jaar kondigt federaal minister van Mobilieit Gilkinet aan dat pakjesbedrijf DHL voortaan geen Boeing 777-toestellen meer mag inzetten vanop Brussels Airport. Die toestellen overschrijden de geluidsnormen. De Vlaamse regering is het daar niet mee eens en vreest banenverlies. Daarom roept ze begin deze maand een belangenconflict in. Volgens Vlaams minister Weyts worden de Boeing 777-vliegtuigen nooit vol geladen, waardoor ze voor minder geluidsoverlast zorgen en binnen de normen blijven.

Minister Gilkinet trekt zijn beslissing nu in en zegt zo de hand te reiken naar Vlaanderen om opnieuw rond de tafel te zitten rond het luchthavendossier. Bond Beter Leefmilieu hamert opnieuw op het belang van ernstige en duurzame oplossingen, voor onder andere de geluidsoverlast, die de luchthaven met zich meebrengt. Want te veel mensen hebben er last van, zegt Jasper Wouters van de Bond in onze reeks Bestemming Luchthaven: "Ons gehoor is een 24-uur lang alarmsysteem in ons lichaam. Als die vliegtuigen passeren, ook al word je er niet wakker van, je hartslag versnelt wel, je stresshormonen worden aangemaakt. Als dat nacht na nacht na nacht gebeurt, dan heb je een sterk verhoogd risico op hart-en vaatziekten.”

"We hebben vorig jaar een studie laten uitvoeren Uit die studie blijkt dat ongeveer 100.000 omwonenden rond de luchthaven lijden aan ernstige slaapverstoring. Mede daardoor lopen 50.000 mensen een sterk verhoogd risico op hart-en vaatziektes. Dat zijn enorme cijfers", aldus nog Wouters.

Indien de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering er niet in slagen om de belangen van de luchtvaartbedrijven, de omwonenden en het leefmilieu te verzoenen, moet er een intendant komen, vindt Bond Beter Leefmilieu. De bond verwijst naar dossiers zoals de Oosterweelverbinding en ook werkwinkelwijk Broeklin waar een intendant er in slaagde om de impasse te doorbreken.