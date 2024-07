Dierenopvangcentrum Zemst opnieuw geopend

Eind vorig jaar stelde de gemeente het Dierenopvangcentrum in gebreke na klachten over de interne werking en de uitbater. Het centrum kreeg een maand de tijd om een actieplan op te stellen, maar de communicatie tussen beide partijen verliep bijzonder stroef. Een actieplan kwam er niet en dus zette Zemst de samenwerking stop. In mei moet het dierenopvangcentrum dicht.

Intussen schreef de gemeente een nieuwe concessie uit. De komende jaren baat Axelle Steenhouwer het opvangcentrum uit. “De passie voor dierenwelzijn en de toewijding bij het vinden van een liefdevolle en permanente thuis voor dieren in nood, evenals het juiste diploma en veel kennis van zaken, gaven de doorslag,” licht schepen van Dierenwelzijn Greta Lauwers toe. “Met deze vzw en de beheerder halen we een schat aan ervaring in de dierenwereld binnen.”

Het dierenopvangcentrum biedt een veilige haven voor dieren in nood. Ook zullen er dieren uit inbeslagnames worden opgevangen en dieren die door de politiezone KASTZE worden binnengebracht. Het vinden van adoptiegezinnen voor die dieren is een essentieel onderdeel van de missie van vzw Pootjesparadijs.