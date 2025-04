Achtste Hyacintenfestival: "Kom met de gratis bus of met de fiets"

Zaterdag 12 april begint de achtste editie van het Hyacintenfestival, maar boswachter Thomas Boone is er al helemaal klaar voor. Hij begroet ons met een weetje over waarom de boshyacint zo goed gedijt in het Hallerbos. "Het is een plant die typisch is voor oude bossen zoals het Hallerbos. Ze doen het hier sowieso goed", zegt Boone. "De omstandigheden zijn hier ideaal. De bodem moet een beetje zuur zijn, maar niet te zuur. Het moet wat vochtig zijn maar niet te vochtig. Niet te droog. Het is dus een heel gevoelige zone van van allerlei omstandigheden."

Net omdat de boshyacint zo'n gevoelige plant is, geeft Boone nog wat tips voor wie zaterdag naar het Hallerbos afzakt "De plant is heel gevoelig voor betreding. Bij betreding gaan ze onmiddelijk kapot", zegt Boone. "En als ze betreden worden, komen ze later ook niet meer terug. Zeer belangrijk om er niet op te stappen." Blijf dus op de wandelpaden. "Daarnaast ook de klassieke honden aan de leiband."

Boone heeft ook nog een praktische tip. "Kom met de gratis bussen die de stad inlegt van aan het station van Halle", zegt Boone. "Of kom met de fiets. Er is een mooie 'Hallerbos-fietsroute' om de mensen vanuit het centrum van Halle naar het bos te krijgen, dus vermijd zo veel mogelijk om met de wagen naar hier te komen." Op 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 april en 1 mei 2025 tussen 9 en 19 uur rijdt een gratis pendelbus van De Lijn om het halfuur op zaterdagen en om de 20 minuten op zondagen en 1 mei van het stationsplein tot aan het Bosmuseum in het Hallerbos.

Voor meer informatie check de website.