Raad van State vernietigt RUP De Bres: "Snel een nieuwe sporthal bouwen"

"Ik heb het arrest van de Raad van State gelezen en begrijp de argumenten die worden aangehaald", laat Demesmaeker weten. "Toen ik in de oppositie zat, heeft mijn partij er altijd voor gewaarschuwd dat de mobiliteit een probleem zou zijn. Nu ik in de meerderheid zit, wil ik met het schepencollege alle opties onderzoeken om snel een nieuwe sporthal te bouwen, want de huidige is hopeloos verouderd."

Eind september 2023 keurt de Halse gemeenteraad het juridisch kader goed voor het grote stadsvernieuwingsproject aan De Bres. Daar komt een nieuwe sporthal, een parkeertoren en er komt een park mét een opengelegde Zenne. Al snel is er kritiek: woonzorgcentrum Sint-Augustinus en een tiental handelaars en buurtbewoners stappen naar de Raad Van State: boos omdat ze de mobiliteitsstudie met cijfers uit 2015 onvoldoende vinden, het aantal benodigde parkeerplaatsen ongemotiveerd zou blijven en de Slingerweg moet verdwijnen.

De Raad van State vernietigde het ruimtelijk uitvoeringsplan. De stad moet nu opnieuw aan de tekentafel. "Stadsvernieuwing is nodig. We gaan daar echt op inzetten, samen met de Hallenaar en op een wijze die rekening houdt met de verzuchtingen die de laatste jaren naar boven kwamen. Alle opties liggen opnieuw op tafel. Wij kijken met een open blik", besluit burgemeester Demesmaeker.