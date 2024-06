Albanese drugsbende opgepakt die opereerde vanuit Grimbergen

De politie startte het onderzoek in oktober vorig jaar al op. “Het onderzoek heeft ons geleid naar de bende die we deze week hebben aangehouden. We hebben op zeven plaatsen huiszoekingen verricht, waarbij acht personen zijn gearresteerd. Zeven van hen zijn van hun vrijheid beroofd. Tijdens de huiszoekingen zijn twee actieve cannabisplantages aangetroffen en één in opbouw,” aldus Lieve Craps van de Federale Gerechtelijke Politie Leuven.

Eén van de actieve plantages is ontdekt in Vilvoorde ontdekt.

"We wensen een warme oproep te lanceren: als mensen verdachte toestanden opmerken, die kunnen wijzen op cannabisplantages of drugslabo's, mogen ze dat zeker melden aan de politie. Dat kan anoniem, op de site van het drugsmeldpunt Vlaams-Brabant. Er wordt dan gezorgd dat die melding bij de bevoegde politiediensten terechtkomt", zegt Craps.