Brandweer haalt voertuig uit het kanaal: "Gelukkig geen slachtoffers"

De brandweerzone Vlaams-Brabant-West kreeg zondagmiddag omstreeks 12.03 uur een oproep voor een wagen in het kanaal aan de Westvaartdijk ter hoogte van huisnummer 85 aan het gasbedrijf Balchem in Grimbergen. “De oproep kwam binnen als een redding te water in Grimbergen”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van de zone Vlaams-Brabant West. “Een auto was in het water beland en er was geen zicht op slachtoffers. Onze ploegen waren met grote middelen snel ter plaatse: een duikteam autopomp, ladderwagen, ziekenwagens enzomeer. De koffer van het voertuig dat zonk, stond open. Het zonale duikteam zocht naar slachtoffers in en rond het voertuig, maar er werd echter niemand aangetroffen. Onze ploegen takelden het voertuig uit het water waarna de politiezone Grimbergen de interventie van ons overnam. De wagen had overigens geen nummerplaten meer, er is dan ook een groot vermoeden dat het om een dumping van het voertuig gaat.”